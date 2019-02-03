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Esenyurt'ta korku dolu anlar! Binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Esenyurt’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açarken olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 11:19 - Güncelleme: 03-02-2019 11:19

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının alevleri tüm çatıyı sardı. Bina sakinleri apar topar sokağa inerken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın anı ise cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

"ÇOK ŞÜKÜR HERHANGİ BİR YARALI YOK": Yangının görgü tanıklarından birisi olan Refik Güneş, “Camı açtık, bina alevler içerisinde. Yangının sıcaklığı bize kadar geliyordu. Karşı binadakiler yangının farkında değildi, sonradan fark ettiler. Ama diğer binadakiler fark ettiler. Daha sonra bağıra bağıra aşağı indiler. Çok şükür herhangi bir yaralı yok” dedi.

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Kaynak : İHA

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