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Esenyurt'ta fabrikalar alev alev yanıyor

Esenyurt'ta fabrikalar alev alev yanıyor

İstanbul Esenyurt'ta bulunan 3 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikteki alüminyum ve tekstil fabrikalarına da sıçradı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 07:44 - Güncelleme: 25-10-2018 07:44

İstanbul Esenyurt'ta bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın büyüyerek yandaki alüminyum üretimi yapan fabrikalara da sıçradı. DHA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, yangın 3 fabrikada sürüyor. Fabrikada patlamalar meydana geliyor. 


ALATEPE: ŞU AN İÇİN CAN KAYBI YOK
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu. Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış" dedi.
UFAK PATLAMALAR OLDU
Binalarda bulunan kimyasallar nedeniyle ufak patlamaların olduğu bildirildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İBB: 4 BİN METRE KAREDE YANGIN ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktığı bildirildi. Yangının 3 katlı ve 4 katlı iş yerlerine de sirayet ettiği belirtilen açıklamada, "Yangın kontrol altına alınıyor" denildi.

SU TANKERLERİ GÖNDERİLDİ
Açıklamada, yangına İstanbul Büyükşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi ve Silivri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılarak, olay yerine Hamidiye AŞ'den su tankerlerinin gönderildiği kaydedildi. Yangına, 98 araç ve 180 personelle müdahale edildiği ifade edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • D21 25 Ekim 2018 08:30 Kriz zamanlarında böyle vakalar çok olur. Özellikle Sigortalı kaskolu olan yerlerde olur.

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