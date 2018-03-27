Esenyurt’ta çok konuşulacak tören

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 3 Suriyeli aile, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törende konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt’ta 140 bin Suriyelinin olduğunu ifade ederek, 3 aileden 35 Suriyelinin ülkelerine döneceğini ifade etti. Suriye’ye dönecek 3 aileden birinin Afrin’e, diğerlerinin ise Cerablus’a yerleşeceği belirtildi. Törende Mehteran Takımı da yer aldı. Başkan Alatepe, ülkelerine dönecek Suriyeliler için araç tahsil edildiğini de ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına teşekkür etti.

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