'Eşek arısı' teröristlerin kabusu oldu

Terör örgütü PKK, başta menfez ve yol kenarları olmak üzere çeşitli bölgelere yerleştirerek, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlattığı el yapımı patlayıcılarla artık hain emeline ulaşamıyor. TSK’nın, terör operasyonlarında kısa bir süre önce kullanmaya başladığı, dünyada sayılı ordu tarafından kullanılan ve “Black hornet” adı verilen “Eşek arısı” drone, dedektör köpekler ve helikopter drone'lar ile birlikte teröristlerin kabusu haline geldi. METİ timleri, üzerinde kamerası bulunan ve sessiz bir şekilde uçan “Eşek arısı” ve dedektör köpeklerle buldukları el yapımı patlayıcıları, helikopter drone’a taktıkları aparatla üzerlerine fünye bırakarak, yaklaşmadan imha ediyor. Bu sayede olası can kayıplarının önüne geçilirken, teröristlerin hain planları da bozuluyor.

TUZAKLARI BOZUYORLAR

Öte yandan, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, özellikle Kato Dağı bölgesinde teröristlerin tuzaklarını birer birer bozan 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı METİ timi, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyeti sırasında, “Eşek arısı” ve dedektör köpek sayesinde menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcı buldu.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanan tim, “Eşek arısı” ile patlayıcıyı inceledikten sonra, kaldırdıkları helikopter drone ile bölgede gözetleme yaptı. Tim, daha sonra ise, drone’a kendilerinin geliştirdiği bakır bir aparat taktı. Aparata fünye asan tim, bunu patlayıcının üzerine yerleştirdikten sonra uzaktan patlatarak imha etti.

Tim Komutanı Astsubay Mikail Ersan, Beytüşşebap ile Kato üs bölgesi arasında yol arama tarama faaliyeti icra ettiklerini belirterek, “Ceviz Ağacı köyü mevkisinde bir adet kablo komutanı el yapımı patlayıcı envanterimizde bulunan mayın köpeğiyle tespit edildi. Yine envanterimizde bulunan ‘Eşek arısı’ cihazı ile bölgenin havadan keşfi yapıldı. Aynı zamanda ise drone ile bölgenin hakim bölgelerinin keşfi yapıldıktan sonra herhangi bir tehdit unsurunun bulunmaması üzerine kontrollü bir şekilde el yapımı patlayıcının olduğu bölgeye yaklaşıldı. Kendimizin geliştirmiş olduğu ve drone’un altına bakır tellerden yaptığımız aparata, personelimizi bölgeye yaklaştırmadan patlayıcıya müdahale etmek için TNT yerleştirdik. Drone ile TNT’yi patlayıcıya bıraktıktan sonra kontrollü bölgeye geçerek, imhasını gerçekleştirdik” dedi.

  • Güncel 11 Mart 2018 11:12
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