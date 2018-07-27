Eşeği boyayıp zebra diye yutturdular! Dünyanın konuştuğu olay

MISIR'ın başkenti Kahire'de yaşanan olayda, bir hayvanat bahçesinde bulunan zebraların aslında zebra olmadığı, makyajla zebraya dönüştürülerin eşekler olduğu iddia edildi.

Eşeği boyayıp zebra diye yutturdular! Dünyanın konuştuğu olay

Böylesi daha önce ne görüldü ne de duyuldu. Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir hayvanat bahçesinin, "boya ile bir eşeği zebraya benzetmeye çalıştığı" iddiası ülkede büyük ses getirdi. Peki iddialar doğru mu?

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Eşeği boyayıp zebra diye yutturdular! Dünyanın konuştuğu olay

Mahmoud Sarhan isimli bir öğrenci tarafından çekilerek Facebook'ta paylaşılan fotoğraf sonrası başlayan tartışmada park yetkilileri olayı yalanladı. Ancak uzmanlar fotoğraftaki canlının zebra türüne olan benzerliği konusunda şüphelerini dile getiriyor.

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Eşeği boyayıp zebra diye yutturdular! Dünyanın konuştuğu olay

Küçük kulaklarının yanında, fotoğraftaki hayvanın yüzündeki "makyaj akıntısına benzer" lekeler de dikkat çekiyor. Ülke medyasına konuşan bir veteriner de zebranın çizgilerinin daha paralel olduğunu, burnunun ise siyah olduğunun altını çiziyor. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafla ilgili konuşan Mahmoud Sarhan isimli öğrenci, kafeste gördüğü iki hayvanın da boyandığını düşündüğünü söyledi.


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Eşeği boyayıp zebra diye yutturdular! Dünyanın konuştuğu olay

BENZER OLAYLAR YAŞANDI; Hayvanat bahçesinin yöneticisi Mohamed Sultan ise yerel bir radyoya yaptığı açıklamada hayvanların "sahte" olmadığı konusunda ısrar etti. Bu bir hayvanat bahçesinin, hayvan boyama ile suçlandığı ilk olay değil.

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