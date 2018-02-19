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Esed'in Afrin hamlesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Esed'in Afrin hamlesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Develet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İki liderin görüşmesinde son dakika gelişmelerinin yaşandığı Afrin ve İdlib gündeme geldi.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 17:00 - Güncelleme: 19-02-2018 17:00

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bugün sıcak gelişmeler yaşandı. Suriye rejim güçlerinin bugün Afrin'e gireceği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu iddialara yanıt verdi. Bu sıcak gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik bir görüşme haberi geldi. Erdoğan, son gelişmeleri Putin'le konuştu. 

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede, İdlib’de Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Güçlü Türkiye 19 Şubat 2018 17:48 o zaman bizde almış olduğumuz yerleri vermeyelim,hain ittifaklar hiç bitmeyecek galiba etrafımızda,bu yüzden hep milli ve birlik olmamız çok önemli...

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