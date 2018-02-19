Esed'in Afrin hamlesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bugün sıcak gelişmeler yaşandı. Suriye rejim güçlerinin bugün Afrin'e gireceği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu iddialara yanıt verdi. Bu sıcak gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik bir görüşme haberi geldi. Erdoğan, son gelişmeleri Putin'le konuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede, İdlib’de Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

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