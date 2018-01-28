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Esed'den şok hamle! TSK'ya karşı Afrin'e gönderdi...

Esed'den şok hamle! TSK'ya karşı Afrin'e gönderdi...

Geçtiğimiz günlerde Esed'den yardım isteyen PKK/PYD aradığı desteği buldu. Rejim ordusu içinde sayıları çok olmasa da bazı küçük grupların Türk askeriyle savaşmak üzere Afrin’e geçtiği belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 11:07 - Güncelleme: 28-01-2018 12:45

Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için Zeytin dalı Harekatı 9. gününe girerken Beşar Esed'den şok bir adım geldi. PKK/PYD'nin hafta içinde "Afrin'i korumak için asker gönder" çağrısına uyan Esed, Türk askeriyle savaşmaları için küçük küçük askeri birlikleri Afrin'e sokmaya başladı. 

REJİMDEN DESTEK GİTTİ: TSK ve ÖSO'nun Esed rejiminin PKK'lılar için açtığı kaçış koridorunu kapatma hamlesi sürerken, Esed rejiminden karşı hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde Esed rejimine çağrıda bulunarak militan desteği isteyen PKK’ya bu destek kısmen geldi. Rejim ordusu içinde sayıları çok olmasa da bazı küçük grupların Türk askeriyle savaşmak üzere Afrin’e geçtiği belirtiliyor.

EL MUHABERAT -PYD PAZARLIĞI: Rejimin istihbarat kurumu el-Muhaberat’ın şefi Ali Memlük’ün son günlerde PYD’nin sorumlularından Sıpan Hemo ile temas kurduğu öğrenildi. Zaten PKK, Afrin’i Esed’den çatışmasız teslim aldığı 2012’den beri kentte el-Muhaberat’a bağlı istihbarat binasına bir zarar vermedi. Esed’in adamlarının Afrin’de zaten PKK’lılarla birlikte yıllardır çalışmakta olduğu biliniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2018 13:26 Esad Türkiye osoya yardım ettiği içinmi pkk ya yardım ediyor.çok cahiılce bir yorum.Esad ve babası pkk ya 1967 den beri yardım ediyor.Silahlandırıyor ve yalnızca Türkiye nin huzurunu bozmak için bize yolluyor.Ayrıca Esad da babasıda bir uşak arkalarınada bu planları yapan başkaları var.

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