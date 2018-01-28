Esed'den şok hamle! TSK'ya karşı Afrin'e gönderdi...

Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için Zeytin dalı Harekatı 9. gününe girerken Beşar Esed'den şok bir adım geldi. PKK/PYD'nin hafta içinde "Afrin'i korumak için asker gönder" çağrısına uyan Esed, Türk askeriyle savaşmaları için küçük küçük askeri birlikleri Afrin'e sokmaya başladı.

REJİMDEN DESTEK GİTTİ: TSK ve ÖSO'nun Esed rejiminin PKK'lılar için açtığı kaçış koridorunu kapatma hamlesi sürerken, Esed rejiminden karşı hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde Esed rejimine çağrıda bulunarak militan desteği isteyen PKK’ya bu destek kısmen geldi. Rejim ordusu içinde sayıları çok olmasa da bazı küçük grupların Türk askeriyle savaşmak üzere Afrin’e geçtiği belirtiliyor.

EL MUHABERAT -PYD PAZARLIĞI: Rejimin istihbarat kurumu el-Muhaberat’ın şefi Ali Memlük’ün son günlerde PYD’nin sorumlularından Sıpan Hemo ile temas kurduğu öğrenildi. Zaten PKK, Afrin’i Esed’den çatışmasız teslim aldığı 2012’den beri kentte el-Muhaberat’a bağlı istihbarat binasına bir zarar vermedi. Esed’in adamlarının Afrin’de zaten PKK’lılarla birlikte yıllardır çalışmakta olduğu biliniyor.