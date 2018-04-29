Esed'den PKK'ya darbe! Fırat'ın doğusundan kovdu...

Esad rejiminin Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda, terör örgütü YPG kontrolü altındaki bazı köyleri ele geçirdiği iddia edildi. Son dakika bilgisine göre, Esad rejiminin ele geçirdiği bölgenin Fırat'ın doğusunda, Irak sınırına yakın bir bölgede olduğu ifade edildi.

Habere Suriye devlet medyasını kaynak gösterilirken, iki kesimin nadir olarak çatışmaya girdiği detayına yer verdi. Suriye resmi haber ajansı SANA ise Esad'ın Deyrizor bölgesinde 4 köyü geri aldığını ifade etti. Terör örgütü YPG'nin başını çektiği SDG, Rakka ve Deyrizor'a saldırıda bulunmak için Esad rejimiyle rekabet içine girmişti.

Sosyal medyadaki terör örgütü YPG kaynakları, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyona bağlı uçakların, Esed rejimine bağlı birlikleri hedef aldığını iddia etti.