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Esed'den Guta'da Cuma günü katliam! Pazar yerini vurdu...

Esed'den Guta'da Cuma günü katliam! Pazar yerini vurdu...

Suriye'de Doğu Guta'nın Kefer Batna ilçesinde rejim ve destekçilerinin pazar yerine düzenlediği hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti....

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 13:05 - Güncelleme: 16-03-2018 13:05

Doğu Guta'daki katliam Cuma günü de sürüyor... Tam Cuma namazı saatinde Doğu Guta'da bir pazar yeri Esed ve Rusya uçakları tarafından bombalandı... Doğu Guta'nın Kefer Batna ilçesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti...

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçisi Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) ateşkes kararına rağmen Doğu Guta'yı vurmaya devam ediyor.

Rejim ve destekçilerine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yer alan Kefer Batna beldesinde ana yoldaki bir pazar yerini bombaladı. Doğu Guta'nın iç kısımlarına kaçmaya çalışan insanlar ile gıda bulmak için pazara giden kişilerin bulunması nedeniyle kalabalık olan pazar yerine yönelik saldırıda en 40 sivil yaşamını yitirirken, yüzlerce sivil de yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, bombardımanın devam etmesi nedeniyle cesetlerin kaldırılamadığını, yaralılara ulaşılamadığını aktardı.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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