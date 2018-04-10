Esed'den flaş adım! O örgütü ülkeye çağırdı...

DUMA'daki kimyasal saldırı nedeniyle gerilim tırmanırken, Esed rejiminden kritik bir adım geldi. Şam yönetimi Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne Duma'daki kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddiaları incelemesi için davet gönderdi.

GELİN İNCELEYİN... Suriye devlet televizyonu Doğu Guta'nın Duma yerleşkesinde meydana geldiği iddia edilen kimyasal saldırıya ilişkin yeni gelişmeyi geçti. Televizyon Suriye hükümetinin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) saldırı bölgesinde incelemeler yapması için davet gönderdiğini söyledi.

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ KİMDİR?... Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan bir hükümetlerarası organizasyondur. Örgüt, kimyasal silah kullanımı yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelere sözleşmedeki kurallara uymayı ve ülkelerin elindeki kimyasal silahların imhasını teşvik etmektedir. Örgüt çalışmalarından dolayı 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü