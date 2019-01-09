Esed rejiminden PKK itirafı: Türkiye'ye karşı...

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Esed-PKK işbirliğini itiraf eden bir açıklama yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın son dakika koduyla duyurduğu açıklamada Mikdad, "Türkiye'nin müdahalesine karşı Kürt gruplarla (PKK/YPG) temasa geçtik" dedi.

RUSYA PKK/YPG İLE DEVRİYE ATTI Bu açıklamaların yaşandığı saatlerde Rus askerleri, PKK/YPG ile ortak devriye gerçekleştirdi. Rusya dün yine Münbiç'te devriye atmıştı. Bugün bölgede tekrar devriyeye çıkan Ruslar, bu sefer yanlarına PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) aldı.

SDG, ABD'nin PKK/YPG'nin adını değiştirip örgüte desteğini meşrulaştırmak için verdiği isim olarak biliniyor.