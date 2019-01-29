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Esed rejimi İdlib'de katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Esed rejimi İdlib'de katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' içindeki sivil yerleşimlere düzenledikleri topçu saldırısında en az 11 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 21:07 - Güncelleme: 29-01-2019 21:07

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' içerisindeki yerleşim yerlerine düzenlediği topçu saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı. 

Rejim güçleri, Soçi mutabakatını ihlal ederek, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içindeki Maretinuman ilçesine, El Tuh ve Hoş El Kıssabiyye köylerine yoğun topçu saldırısı gerçekleştiriyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin öğle saatlerinden sonra bölgeye saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Hac Yusuf, "İdlib'in güney kırsalında Maretinuman ilçesine en az 13 top ve roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda şu ana kadar ez az 11 sivil öldü, en az 25 sivil yaralandı" dedi.

Sivil Savunma ekipleri enkaz kaldırma, arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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