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Esed rejimi Doğu Guta'da saldırdı ölü sayısı artıyor

Esed rejimi Doğu Guta'da saldırdı ölü sayısı artıyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine dün yeniden başlattığı yoğun saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 47'ye yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 15:26 - Güncelleme: 07-04-2018 15:26

Esed rejimi ve destekçileri, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan Duma ilçesine iki gündür yoğun saldırılar düzenliyor

Doğu Guta'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve destekçisi Rusya, son iki gündür Duma ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havadan ve karadan yoğun bombardıman gerçekleştiriyor. 

Doğu Guta Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim ve destekçilerinin Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere yönelik dün başlattığı yoğun saldırılar sonucu şu ana kadar 47 sivil yaşamını yitirdi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, devam eden saldırılar nedeniyle sivil kayıpların artmasından endişe ediliyor.

Saldırılar sonucu yaralanan siviller ilçedeki sağlık merkezlerinde kısıtlı imkanlarla tedavi ediliyor.

Tahliyeler durdu, saldırılar yeniden yoğunlaştı
Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmayla 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı. 

Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliyeler olmuş, Duma konusunda ise anlaşma sağlanamamıştı.

Bölgede hakim askeri muhalif gruplardan Ceyşül İslam ve Rusya arasındaki müzakereler sürerken, 2 Nisan'da Duma'dan da tahliyeler başlamış, 5 bin civarı sivil, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderilmişti.

Duma'ya saldırılar da büyük oranda durmuştu. Yerel kaynaklardan alınan bilgide, hava saldırılarının yeniden başlamasının nedeni olarak, Duma'nın da ateşkes ve tahliye süreci kapsamına alınmasını isteyen Ceyşül İslam ile Rusya arasında anlaşmaya varılamaması gösteriliyor. 

Yaklaşık 7 kilometrekarelik Duma'da halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.

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Kaynak : AA

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