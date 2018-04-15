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Esed ortaya çıktı! Rus vekillerle buluşup dünyaya meydan okudu...

Esed ortaya çıktı! Rus vekillerle buluşup dünyaya meydan okudu...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Şam'ı ziyaret eden Rus vekiller heyetini kabul etti. Esed, "Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar 'geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 13:26 - Güncelleme: 15-04-2018 13:26

SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esed, Şam'ı ziyaret eden Rus vekiller heyetini kabul etti. ABD, Fransa ve İngiltere’nin dün Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını değerlendiren Esad, "Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar 'geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz" dedi. Görüşme sırasında, başta ABD öncülüğündeki füze saldırısı olmak üzere Suriye'deki son olaylar değerlendirildi.

KİM GERİ KALMIŞ GÖRDÜLER... Rus vekil Dmitriy Sablin'in görüşmeden sonra verdiği bilgiye göre Esed, "Dün ABD'nin saldırganlığını gördük. Bu saldırganlığı, 1970'li yıllarda üretilen füzelerle püskürtmeyi başardık. 1990'lı yıllardan başlayarak Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar ‘geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz" dedi. 

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rus vekil Sergey Jeleznyak da Esad'ın, ABD, İngiltere ve Fransa'nın füze saldırısını püskürtmede kullanılan Sovyet yapımı silahlardan övgüyle bahsettiğini aktardı.

ESAD: EN AZ 400 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR

Heyete başkanlık eden Sablin, Esad'ın görüşmede şu ifadelere yer verdiğini aktardı: "Altyapının yeniden inşası çok önemli bir konu. Maliyeti en az 400 milyar dolar olacak. Bunun için 10 ilâ 15 yıla ihtiyaç var".

RUS ŞİRKETLERE TÜM AYRICALIK TANINACAK... Suriye liderinin ayrıca başta petrol ve doğalgaz üretimi olmak üzere Batı şirketlerini beklemediklerini açıkladığı belirtildi. Esad'ın, "Bunu daha önce Soçi'de (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le görüşmede de söyledim. Burada Rus şirketlerin çalışmasını istiyoruz, onların hızlı ilerlemesine güveniyoruz. Rus şirketlere tüm ayrıcalıklar tanınacak" ifadeleri kullandığı bildirildi. 

SOMUT PROJELER BELİRLEDİ... Sablin, "Görüşmede, işbirliği ile ilgili önemli somut projeleri belirledik, şimdilik bunları açıklamak için erken. Bu projeler her iki ülke için yararlı olacak. Esad, bu projelerin hayata geçirilmesine şahsen destek vereceğini söyledi" dedi.

'İŞBİRLİĞİMİZ BATI'NIN SALDIRGAN POLİTİKASINA KARŞI DURMALI'... Batı'nın eylemlerine rağmen Suriye'nin gelişimini sürdüreceğini dile getiren Esad'ın, "İşbirliğimiz, Batı'nın saldırgan politikasına karşı durmalı" dediği aktarıldı. 

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Suriye meclisiyle ilişkilerden sorumlu grubun koordinatörü olan Sablin başkanlığındaki Rus vekiller heyeti, Humus ve Palmira'yı ziyaret ettikten sonra 13 Nisan'da Şam'a geçmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • S 400 korkulur 15 Nisan 2018 13:37 Helal sana rusya abd ve mutefiklerinin dunyanin sözde en akıllı 100 fuzesini eski madel olan s 300 lerle yüzde 70 şini telef etti ya s400 kullanmış olsaydı esas dunya şokta bu bir denemeydi saldırı deyildir bunu iyi bilin

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