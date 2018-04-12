Esed korktu ve kaçıyor! Bakın nereye taşındı?

SURİYE'deki Beşşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı teröristler muhtemel ABD saldırısı nedeniyle Şam ve Humus'taki askeri üsleri boşaltıyor. Rejim, Şam kırsalında ve Humus'taki askeri üslerde bulunan ekipman ve unsurlarının yerini değiştiriyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Kalamun bölgesinde bulunan Dumeyr ve es-Sin üslerinde konuşlu İran destekli yabancı teröristler, Lübnan sınırına doğru hareketlendi.

SİVİL HAVAALANLARI'NA GÖTÜRÜYOR... Bu üslerdeki askeri ekipmanların bir kısmı Şam'daki sivil havaalanına sevk edildi. Füze rampaları ve mühimmatlar ise vurulma riskine karşı kırsal bölgelere dağıtıldı.

İSRAİL'İN VURDUĞU ASKERİ ÜS DE BOŞALTILIYOR... Hafta başında İsrail savaş uçaklarının vurduğu Humus'taki T4 hava üssünde bulunan askeri ekipman ve unsurlar Halep'in merkezindeki Neyrab ve doğusundaki Kuveyris üslerine sevk edildi. Buradaki rejim yanlısı yabancı terörist savaşçılar da güneydeki Dera bölgesi ve Lübnan sınırına yöneldi.

ESAD UÇAKLARINI KORUMAYA ALDI... ABD ve müttefiklerinin olası askeri operasyonuna karşı hava üslerindeki uçaklarını da korumaya çalışan Esad rejimi, IL-76 ve SU tipi aktif uçaklarını Lazkiye'de Rusya tarafından kullanılan Hımeymim üssü ve Hama askeri havaalanına gönderdi.

KİMYASAL SALDIRIDA 78 SİVİLİ KATLETMİŞTİ... Suriye'de Esed rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti. ABD bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya veto etmişti.