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Esed kan dökmeye devam ediyor

Esed kan dökmeye devam ediyor

Suriye'de Esed rejimine bağlı savaş uçaklarının İdlib "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere yaptığı hava saldırılarında 3 çocuk yaşamını yitirdi.

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Eklenme Tarihi: 12-07-2018 20:05 - Güncelleme: 12-07-2018 20:05

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib "gerginliği azaltma bölgesi"nde sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 3 çocuk hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi, İdlib'e bağlı Muhambil beldesini, Hama kırsalındaki Kastun ile Zeytun köylerini, Lazkiye kırsalındaki Kibani köyünde yer alan sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Esed rejiminin öğleden sonra İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 3 çocuk yaşamını yitirdi, en az 8 sivil yaralandı." dedi.

Son üç günde Esed rejiminin hava saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, en az 39 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

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