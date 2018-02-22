  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Esed ile PKK, Tel Rifat için anlaştı! Suriye ordusu giriyor...

Esed ile PKK, Tel Rifat için anlaştı! Suriye ordusu giriyor...

Afrin'de yardım alabilmek için Esed'in kucağına atlayan terör örgütü PKK/PYD, Afrin'den sonra Halep ve Tel Rifat'ı da Suriye ordusuna teslim etmeye hazırlanıyor... Anlaşma sağlandı işte son dakika gelişmeler...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-02-2018 17:19 - Güncelleme: 22-02-2018 17:39

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD kurtuluşu kendi halkının katili Esed rejimine sığınmakta buldu. Afrin'e Suriye ordusunu çağıran ve masaya oturup Afrin'de Esed'e teslim olan PYD, sabah saatlerinde de Halep'in kontrolünü Esed'e vermeyi kabul etmişti... Gelen son dakika bilgilerine göre, PYD, "kantonların nefes borusu" olarak gördüğü Tel Rifat'ın kontrolünü de Esed ordusuna vermeyi kabul etti...

HALEP'TEKİ YERLERİ VERDİLER: Suriye'nin Halep kentinde YPG'nin elindeki yerleri Suriye hükümet güçlerine teslim edildiği iddia edilmiş, PYD'nin Halep'ten sorumlu yetkilisi Hevin Kasso, ise "Hiçbir yeri teslim etmedik ama YPG ile Suriye ordusu arasında anlaşmalar oldu ve kontrol noktalarında YPG ve Suriye ordusu birlikte görev yapmaya başladı" demişti.

Esed rahat durmuyor! Afrin'den sonra orası için kirli pazarlık!

İLERLEYEN SAATLERDE KASABAYA GİRECEĞİZ: YPG'den Halep kentinde elindeki yerleri Suriye ordusuna devretmesinin ardından bir hamle daha geldi. YPG'nin Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul ettiği ileri sürüldü. Sputnik'e demeç veren Suriye ordusundan bir kaynak, YPG ile Suriye ordusunun Tel Rifat'ın kontrolünün orduya devredilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını duyurdu. Suriye ordusundan kaynak, ordu güçlerinin ilerleyen saatlerde kasabaya gireceğini belirtti.

Rusya 'hayalet'i Suriye'ye gönderdi! Katliam yapacak...Rusya 'hayalet'i Suriye'ye gönderdi! Katliam yapacak...Rusya 'hayalet'i Suriye'ye gönderdi! Katliam yapacak...Rusya 'hayalet'i Suriye'ye gönderdi! Katliam yapacak...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Esed ile PKK, Tel Rifat için anlaştı! Suriye ordusu giriyor... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • SES 22 Şubat 2018 18:03 Afrin ve diğer yerler kim ne ile anlaşırsa anlaşsın pkkdan temizlenmeden çekilmemelidir.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat