Esed ile PKK, Tel Rifat için anlaştı! Suriye ordusu giriyor...

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD kurtuluşu kendi halkının katili Esed rejimine sığınmakta buldu. Afrin'e Suriye ordusunu çağıran ve masaya oturup Afrin'de Esed'e teslim olan PYD, sabah saatlerinde de Halep'in kontrolünü Esed'e vermeyi kabul etmişti... Gelen son dakika bilgilerine göre, PYD, "kantonların nefes borusu" olarak gördüğü Tel Rifat'ın kontrolünü de Esed ordusuna vermeyi kabul etti...

HALEP'TEKİ YERLERİ VERDİLER: Suriye'nin Halep kentinde YPG'nin elindeki yerleri Suriye hükümet güçlerine teslim edildiği iddia edilmiş, PYD'nin Halep'ten sorumlu yetkilisi Hevin Kasso, ise "Hiçbir yeri teslim etmedik ama YPG ile Suriye ordusu arasında anlaşmalar oldu ve kontrol noktalarında YPG ve Suriye ordusu birlikte görev yapmaya başladı" demişti.

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İLERLEYEN SAATLERDE KASABAYA GİRECEĞİZ: YPG'den Halep kentinde elindeki yerleri Suriye ordusuna devretmesinin ardından bir hamle daha geldi. YPG'nin Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul ettiği ileri sürüldü. Sputnik'e demeç veren Suriye ordusundan bir kaynak, YPG ile Suriye ordusunun Tel Rifat'ın kontrolünün orduya devredilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını duyurdu. Suriye ordusundan kaynak, ordu güçlerinin ilerleyen saatlerde kasabaya gireceğini belirtti.

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