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Esed ile PKK anlaştı! Suriye Ordusu birkaç gün içinde girecek!..

Esed ile PKK anlaştı! Suriye Ordusu birkaç gün içinde girecek!..

Esed ile PKK arasındaki kirli pazarlıklar sürüyor... Terör örgütü PKK'yı korumak için Afrin'e milislerini sokmaya kalkışan ancak TSK'nın sert müdahalesiyle başarılı olamayan Esed rejimi, PKK ile şimdi de Menbiç konusunda anlaştı...

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 12:35 - Güncelleme: 25-02-2018 13:31

SURİYE ordusunun, ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile vardıkları bir anlaşma doğrultusunda ülkenin kuzeyindeki Menbiç’e gireceği iddia edildi. Suriye güvenlik güçlerinden isminin verilmesini istemeyen bir kaynak, Sputnik’e demecinde, "Anlaşmaya göre Suriye ordusu birkaç gün içinde Halep’in kuzeyinde yer alan ve DSG tarafından kontrol edilen Menbiç’e girecek" dedi.

Menbiç, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği Afrin’e yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Suriyeli Kürtlerin denetimindeki Afrin yönetimi, Türkiye'nin harekatına karşı Suriye ordusunu sınırlarını korumak için davet etmişti. Bunun ardından Suriye ordusunun saflarında savaşan bazı milis gruplarının Kürt güçlere destek vermek için Afrin’e girdiği haberleri gelmişti. 

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç ise Ağustos 2017'de omurgasını YPG’nin oluşturduğu DSG tarafından IŞİD’den alınmıştı. Menbiç o zamandan beri DSG’nin denetiminde. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere pek çok Türk yetkili, Afrin’deki operasyonun Menbiç'e genişletilebileceğini ve burasının ‘terör unsurlarından arındıracağını’ söylemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • ENESSON 25 Şubat 2018 18:09 Reisi sevmez değilim lakin baki olan Allah'tır...medet umacaksanız illa.. Allah'tan umun... had aşıp zıddına dönüşenlerden olmayın, fetöcülerin vaktiyle ve halen yaptığı gibi kendiniz gibi fanileri bu denli yüceltmeyin... reis son birkaç yıldır reistir amma bir emirül müminin ya da halifetül islam değildir...adalet her şeyi mavuzualehine koymaktır netekim.

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