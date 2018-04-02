Esed güçleri Türkiye Diyanet Vakfı'nı vurdu!

Esed rejimi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın, Doğu Guta’daki ablukadan tahliye edilenler için İdlib'in Eriha bölgesinde hazırladığı geçici barınma merkezini vurdu.
İHA'nın haberine göre; vakıf, barınma merkezine havadan gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medya hesabından, “Doğu Gutalı ailelerin tahliyeleri sonrası İdlib'in Eriha bölgesinde bini aşkın kişinin kaldığı geçici barınma merkezimiz rejim uçakları tarafından vuruldu” şeklinde duyurdu.
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