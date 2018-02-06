Esed Doğu Guta'yı havadan bombaladı! Onlarca sivil öldü

SURİYE'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'ın ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 30 sivilin daha ölümüne neden oldu. Doğu Guta'daki AA muhabirleri, rejimin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

30 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ: Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının AA'ya verdiği bilgiye göre bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 7, Haresta'da 1, Duma'da 3, Misraba'da 2, Zemelka'da 2, Hamuriye'de 4, Kefer Batna'da 5, Sakba'da 3, Medyere'de 1 ve Cobar'da 2 sivil hayatını kaybetti.

SALDIRILAR SÜRÜYOR KAYIPLAR ARTABİLİR: Sivil Savunma ekipleri, şiddetli hava saldırılarının sürdüğüne ve ölü sayısının artabileceğine dikkati çekti. Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dün 17.00 sularına kadar gerçekleşen yoğun saldırılarında da 30 sivil hayatını kaybetmişti.

400 BİN SİVİL YAŞIYOR: Muhalifleri kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

BEBEKLER AÇKILTAN ÖLÜYOR: İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı yüzlerce bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Dünyadan yapılan tüm çağrılara rağmen Esed yönetimi, Doğu Guta'ya insani yardım ulaştırılmasına izin vermiyor...