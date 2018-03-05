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Esed ateşle oynuyor: Kara harekatı başlattı!

Esed ateşle oynuyor: Kara harekatı başlattı!

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 5 yıldır abluka altında tuttukları Doğu Guta bölgesine BMGK'nin ateşkes kararını hiçe sayarak, Rusya'nın hava desteğiyle kara harekatı başlattı.

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 19:29 - Güncelleme: 05-03-2018 00:11

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 'insani ateşkes' kararına rağmen, ablukadaki Dogu Guta'yı ele geçirmek için harekete geçti. Rejim ve Rusya tüm güçleriyle yüklenerek Doğu Guta'yı ortadan ayırmayı hedefliyor.

İKİYE BÖLECEK: Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim ve destekçisi Rusya ilk olarak ağır bir şekilde bombaladığı Duma ilçesini ve çevresindeki beldelerin kontrolünü sağlamak için Doğu Guta'yı ikiye bölmeye başladı.

Dün gece harekete geçen rejim güçleri ve destekçileri, muhaliflerin kontrolündeki Utaya, Neşşabiye, Harizma ve Hoş el Davahre bölgelerini ele geçirerek ilerlemeye başladı.

RUS UÇAKLARDAN SALDIRI: Rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ortadan ikiye bölerek, ilçe ve beldelerin tümünü kontrol etmeye çalışırken, Rus savaş uçakları da bölgeye onlarca hava saldırıları düzenledi.

Rejim ve destekçileri yeni ele geçirdikleri bölgelerden yaklaşık 3 kilometre doğudan batı yönüne ilerleyerek Haresta ilçesine ulaşması halinde Doğu Guta bölgesini ikiye ayırmış olacak.

Öte yandan bölgede askeri muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürerken, askeri muhalifler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bilgilerde, gece kaybettikleri bazı noktaları geri aldıklarını ve çok sayıda rejim askerini öldürdüklerini duyurdu.

SİVİLLERİ BOMBALIYORLAR: Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Esed rejimi ve destekçileri BMGK kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen bugün de sabah saatlerinden itibaren, Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Arbin, El-Aşari, Beyt Sava beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Saldırılarda Misraba'da 3, El-Aşari'de 1, Beyt Sava'da 1 sivil olmak üzere toplam 5 sivil can verdi. Rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-3 Mart tarihlerinde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 718 sivil hayatını kaybetmişti. Böylece, bugünkü saldırılarda hayatını kaybedenlerle birlikte Doğu Guta'da iki haftada ölen sivil sayısı 723'e yükseldi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak 'gecikmeksizin' hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında 'Gerginliği Azaltma Bölgesi' ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 04 Mart 2018 20:27 Bm kararlari süriye geneli icin gecerliydi

    CEVAP YAZ 4 6

  • Misafir 04 Mart 2018 22:18 ıılı anladın sen onu

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