Eşcinsel penguen çift bebek sahibi oldu

Sphen ve Magic adlı eşcinsel penguen çift, kendilerine verilen yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatarak, bir yavru sahibi oldu.

Eşcinsel penguen çift bebek sahibi oldu

Avustralya’da yer alan Sydney Deniz Hayatı Akvaryumu’nda yaşayan Sphen ve Magic adlı eşcinsel penguen çift, kendilerine verilen yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatarak, bir yavru sahibi oldu.

15
Eşcinsel penguen çift bebek sahibi oldu

Sydney Deniz Hayatı Akvaryumu yetkilileri, Stephen ve Magic’in, 19 Ekim’de doğan yavruya sırayla baktıklarını söyledi. Akvaryum çalışanlarının dikkatini, öncelikle birlikte gezerek daha sonra da birlikte çakıl taşlarından bir yuva yaparak çeken iki penguene, önce deneme amaçlı olarak kukla bir yumurta verilmiş, bu yumurtaya “iyi bakarak” testi geçen çifte daha sonra gerçek bir yumurta verilmiş.



25
Eşcinsel penguen çift bebek sahibi oldu

Çiftin birbirlerinin çağrılarını tanıdığını söyleyen akvaryum yetkilileri, sadece birbiriyle duygusal bağ kuran penguenlerin birbirlerinden ayrıldıklarında çağrılar ve şakımalarla birbirlerini bulduklarını söyledi.

35
Eşcinsel penguen çift bebek sahibi oldu

Penguenlerin ebeveynlik anlayışının memelilerden oldukça farklı olarak yarı yarıya paylaşıldığını ve anne ile baba penguenlerin yavrulara aynı ilgiyi gösterdiklerini belirten yetkililer, aynı cinsiyetteki penguen çiftlerinin kuluçka süreci ve sonrasında heteroseksüel penguen çiftlerinden bir farkı olmadığını söylüyor.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro