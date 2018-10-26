Eşcinsel penguen çift bebek sahibi oldu

Avustralya’da yer alan Sydney Deniz Hayatı Akvaryumu’nda yaşayan Sphen ve Magic adlı eşcinsel penguen çift, kendilerine verilen yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatarak, bir yavru sahibi oldu.

Sydney Deniz Hayatı Akvaryumu yetkilileri, Stephen ve Magic’in, 19 Ekim’de doğan yavruya sırayla baktıklarını söyledi. Akvaryum çalışanlarının dikkatini, öncelikle birlikte gezerek daha sonra da birlikte çakıl taşlarından bir yuva yaparak çeken iki penguene, önce deneme amaçlı olarak kukla bir yumurta verilmiş, bu yumurtaya “iyi bakarak” testi geçen çifte daha sonra gerçek bir yumurta verilmiş.







