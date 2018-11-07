Eşçinsel gencin korkunç ölümü! Tarikat istedi diye testislerini silikonla büyütüp...

ABD'de meydana gelen kan donduran olayda 28 yaşındaki eşcinsel Jack Chapman korkunç bir şekilde can verdi. Seks tarikatına katılan ve eğlence olsun diye testislerini silikonla büyüten adam komplikasyon sonucu hayatını kaybetti.

Eşçinsel gencin korkunç ölümü! Tarikat istedi diye testislerini silikonla büyütüp...

ABD ve Avustralya basınında yer alan haberlere göre 28 yaşındaki eşcinsel Jack Chapman eşcinseldi ve bir seks grubuna katılmıştı. Dünyanın konuştuğu şüpheli ölüm ise 28 yaşındaki Chapman’ın seks tarikatının kendisini zorlamasıyla testislerine silikon enjekte etmesiyle başladı.

113
Eşçinsel gencin korkunç ölümü! Tarikat istedi diye testislerini silikonla büyütüp...

TARİKAT LİDERİ ZORLADI Tarikat liderinin zorlu operasyonundan sonra fenalaşan ve hayatını kaybeden Chapman’ın ailesi bu olayın peşini bırakmayacaklarını açıkladı.

213
Eşçinsel gencin korkunç ölümü! Tarikat istedi diye testislerini silikonla büyütüp...

İĞRENÇ FANTEZİLERİ VARDI! Eşcinsel olduğu bilinen ve bir tarikat içerisinde “Tank Hafertepen” lakabıyla tanınan Chapman’ı ölüme tarikat liderinin götürdüğünü söyleyen Chapman’ın ailesi, “Onların bir seks tarikatı vardı. Dylan Hafertepen isimli adam onu kölesi olarak kullanıyordu. İğrenç fantezileri vardı. Zorla oğlumun testislerine silikon enjekte ederek ölümüne sebep oldu.” dedi.

313
Eşçinsel gencin korkunç ölümü! Tarikat istedi diye testislerini silikonla büyütüp...

DİĞERLERİ DE YAPMIŞ! Uzmanlar, tarikatta bulunan diğer erkeklerin de testislerine silikon enjekte ettiğini açıklarken, “Amaçları görsel olarak o bölgenin daha büyük gözükmesini sağlamak. Erkeklerin böyle bir uygulama yapması çok sık karşılaşılan bir durum değil ama çok tehlikeli bir şey.” dedi.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro