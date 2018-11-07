Eşçinsel gencin korkunç ölümü! Tarikat istedi diye testislerini silikonla büyütüp...

ABD ve Avustralya basınında yer alan haberlere göre 28 yaşındaki eşcinsel Jack Chapman eşcinseldi ve bir seks grubuna katılmıştı. Dünyanın konuştuğu şüpheli ölüm ise 28 yaşındaki Chapman’ın seks tarikatının kendisini zorlamasıyla testislerine silikon enjekte etmesiyle başladı.

İĞRENÇ FANTEZİLERİ VARDI! Eşcinsel olduğu bilinen ve bir tarikat içerisinde “Tank Hafertepen” lakabıyla tanınan Chapman’ı ölüme tarikat liderinin götürdüğünü söyleyen Chapman’ın ailesi, “Onların bir seks tarikatı vardı. Dylan Hafertepen isimli adam onu kölesi olarak kullanıyordu. İğrenç fantezileri vardı. Zorla oğlumun testislerine silikon enjekte ederek ölümüne sebep oldu.” dedi.

DİĞERLERİ DE YAPMIŞ! Uzmanlar, tarikatta bulunan diğer erkeklerin de testislerine silikon enjekte ettiğini açıklarken, “Amaçları görsel olarak o bölgenin daha büyük gözükmesini sağlamak. Erkeklerin böyle bir uygulama yapması çok sık karşılaşılan bir durum değil ama çok tehlikeli bir şey.” dedi.