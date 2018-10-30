Eşcinsel çift aynı çocuğa beraber hamile kaldı! Dünyada bir ilk

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki lezbiyen çift, doğumu için aynı çocuğu hamilelik döneminde birlikte taşıyan ilk insanlar oldu ve olay tıp tarihine geçti.

Eşcinsel çift aynı çocuğa beraber hamile kaldı! Dünyada bir ilk

SAĞLIK dünyasında bir ilke daha imza atıldı. ABD'nin Teksas eyaletindeki lezbiyen çift, doğumu için aynı çocuğu hamilelik döneminde birlikte taşıyan ilk insanlar oldu ve olay tıp tarihine geçti. Ashleigh and Bliss Coulter çiftinin şimdi Stetson isminde 5 aylık bir oğulları oldu. Peki ama bu nasıl oldu? İki ayrı kadın aynı anda aynı çocuğa nasıl hamile kaldı? İşte tüm ayrıntılar...

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Eşcinsel çift aynı çocuğa beraber hamile kaldı! Dünyada bir ilk

Ashleigh and Bliss Coulter çifti şimdi 5 aylık olan oğulları Stetson ile çok mutlu ancak bu onlar için kolay bir süreç olmadı. Normalde lezbiyen çiftlerden yalnızca biri biyolojik olarak hamileliği yaşayabiliyor. 'İki taraflı Zahmetsiz Tüp Bebek' (Effortless Reciprocal In Vitro Fertilization' ya da kısa adıyla 'ER-IVF' denilen bir yöntem sayesinde her iki kadın da döllenme sonrası oğullarını fiziksel olarak bedenlerinde taşımış oldu.

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Eşcinsel çift aynı çocuğa beraber hamile kaldı! Dünyada bir ilk

NEDEN VE NASIL YAPILDI?.. Normal olarak bir donörden alınan spermlerle kadınlardan biri hamile kalıyor ve süreç diğer eşin herhangi bir katkısı olmadan tamamlanıyor ve bu kişi doğan çocuğu aslında sadece evlat edinmiş oluyor.

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Eşcinsel çift aynı çocuğa beraber hamile kaldı! Dünyada bir ilk

Bu olayda eşlerden Bliss kendi biyolojik çocuğunun olmasını isteyen ancak hamile kalmak istemeyen taraf. Ancak aynı zamanda bir kadın olarak çocuk ile anne arasındaki bu fiziksel bağın kurulmasına da önem veriyor.

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