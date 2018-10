Eşcinsel çift aynı çocuğa beraber hamile kaldı! Dünyada bir ilk

SAĞLIK dünyasında bir ilke daha imza atıldı. ABD'nin Teksas eyaletindeki lezbiyen çift, doğumu için aynı çocuğu hamilelik döneminde birlikte taşıyan ilk insanlar oldu ve olay tıp tarihine geçti. Ashleigh and Bliss Coulter çiftinin şimdi Stetson isminde 5 aylık bir oğulları oldu. Peki ama bu nasıl oldu? İki ayrı kadın aynı anda aynı çocuğa nasıl hamile kaldı? İşte tüm ayrıntılar...

Ashleigh and Bliss Coulter çifti şimdi 5 aylık olan oğulları Stetson ile çok mutlu ancak bu onlar için kolay bir süreç olmadı. Normalde lezbiyen çiftlerden yalnızca biri biyolojik olarak hamileliği yaşayabiliyor. 'İki taraflı Zahmetsiz Tüp Bebek' (Effortless Reciprocal In Vitro Fertilization' ya da kısa adıyla 'ER-IVF' denilen bir yöntem sayesinde her iki kadın da döllenme sonrası oğullarını fiziksel olarak bedenlerinde taşımış oldu.