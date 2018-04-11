Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.

Kazada yaralanan Esat Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol kolunda kırık olan Kabaklı, Burdur'daki müdahalenin ardından tedbir amacıyla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Bu arada, kaza ve sonrası çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, hastanede yaptığı açıklamada, "Şu anda bilinci açık, konuşuyor. Ailesi de şu an yolda gelmek üzere. Kolunda bir kırık var. Baş kısmında çarpmadan kaynaklı bir takım kesikler var. Arkadaşlarımız dikişlerini yaptılar. Göğsünde çarpmadan kaynaklı hafif bir kanama var. Bununla ilgili de hastayı Isparta Şehir Hastanesine nakledeceğiz. Şu anda çok şükür sağlığı ile ilgili endişe edilecek acil bir durum yok. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz." dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Vali Yılmaz'ı arayarak Kabaklı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Bu arada, kaza ve sonrası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"GENEL DURUMU İYİ"

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Feridun Ruşen Keskin, Kabaklı'nın genel durumunun iyi olduğunu aktararak, "Hastamızı kontrol altında tutmak için yoğun bakıma yatırdık. Genel durumu iyi. Şuuru açık, bilinci yerinde. Hayati tehlikesi yönünden bir 24 saat geçmesi uygundur. Şu anda genel durumu gayet iyi, bir sıkıntımız yok.

Cumhurbaşkanımız durumu hakkında bilgi aldı. Durumu izah ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Hastanemizde muhtemelen birkaç gün misafir edeceğiz. Ondan sonra duruma göre tekrar değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

 

  • Güncel 11 Nisan 2018 09:40
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