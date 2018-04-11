Esat Kabaklı ölümden döndü! Hatay uçağında türkü söylemişti

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, hastanede yaptığı açıklamada, "Şu anda bilinci açık, konuşuyor. Ailesi de şu an yolda gelmek üzere. Kolunda bir kırık var. Baş kısmında çarpmadan kaynaklı bir takım kesikler var. Arkadaşlarımız dikişlerini yaptılar. Göğsünde çarpmadan kaynaklı hafif bir kanama var. Bununla ilgili de hastayı Isparta Şehir Hastanesine nakledeceğiz. Şu anda çok şükür sağlığı ile ilgili endişe edilecek acil bir durum yok. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz." dedi.