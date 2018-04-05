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ESAGÜ saldırganı Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

ESAGÜ saldırganı Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yaptığı açıklamada Volkan Bayar'ın ön ifadesinde Yasir Armağan'ın şikayeti üzerine açılan idari soruşturma yazısı eline geçince sinirlendiğini ve silahına alarak olayı işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 21:26 - Güncelleme: 05-04-2018 21:26

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Katliam sonrası öğrenciler ve üniversite personeli büyük şok yaşadı. Fakültedeki sınavlar ertelendi. Volkan Bayar'ın aynı fakültede öğretim görevlisi olan eşi Saadet Aylin Bayar da gözaltına alındı. Öte yandan Eskişehir Valisi Özdemir Çakanak, Bayar'ın emniyetteki ilk ifadesini açıkladı.

Olayın ardından saldırgan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın yanı sıra eşi Saadet Aylin Bayar da gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından olayın yaşandığı Eğitim Fakültesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Volkan Bayar'ın ilk ifadesini anlattı.

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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Vali Çakacak, "Osmangazi Üniversitesi'nde bugün vuku bulan bu menfur saldırıda ölen öğretim üyelerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Savcılarımız gerekli incelemeleri yapıyorlar. Olayın faili Araştırma Görevlisi Volkan Bayar emniyette.

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Kendisinin ön ifadesi alındı. İfadeye göre kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Yasin Armağan tarafından şikayet edilmiş. Rektörlük tarafından hakkında idari soruşturma açılmış.

Yürüyen soruşturmada soruşturmacı, bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da 'Şu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim' diyor.

Bugün bu zarf eline geçince, eşini de çağırıp zarfı okuyor.

Zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini, aşağıda otoparkta bulunan aracına

binerek, bulundurma ruhsatlı silahı ile önce Yasin Armağan'ın odasına gidiyor.

Daha sonra da diğer odalara girerek ateş ederek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı şekillerle farklı yerlere çekiliyor" dedi.

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