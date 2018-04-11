Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin ABD ile olası bir savaş ihtimali üzerine İran'a kaçtığının iddia edilmesinin ardından Esad’ın nerede olduğu ortaya çıktı.
Esad, Suriye’nin başkenti Şam'da dini akademisyenler ve entelektüellerin katıldığı Ulusun Birliği Konferansına katıldı.
Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Irak, Lübnan, Endonezya, Türkiye, Hindistan, Afganistan ve Lübnan'dan araştırmacıların konferansta yer aldığı açıklandı.
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Suriye Cumhuriyeti devlet başkanıdır. Baas Partisi'nin genel başkanı ve bir önceki başkan Hafız Esad'ın oğludur. Hafız Esad ölünce, boşalan başkanlık koltuğuna çok kısa bir süre vekaleten Abdülhalim Haddam oturdu.Şam &DEVAMI »
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