Esad'ın kendisi açıkladı işte ailesinin saklandığı ülke

Esad'ın ailesi nerede kalıyor sorusunun cevabı bulundu. Hem de bizzat Esad'ın kendisi tarafından. ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esad rejimine yönelik saldırıları sonrası, Esad rejiminden önemli bir açıklama geldi. Suriye'de Beşşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esad'ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı. Rus kaynakların iddiasına göre Esad toplantıda ailesinin Rusya'ya yerleştirildiğini bildirdi.