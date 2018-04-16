Esad'ın kendisi açıkladı işte ailesinin saklandığı ülke

Esad'ın ailesi nerede kalıyor sorusunun cevabı bulundu. Hem de bizzat Esad'ın kendisi tarafından. ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esad rejimine yönelik saldırıları sonrası, Esad rejiminden önemli bir açıklama geldi. Suriye'de Beşşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esad'ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı. Rus kaynakların iddiasına göre Esad toplantıda ailesinin Rusya'ya yerleştirildiğini bildirdi.
AİLESİ RUSYA'DA KALIYOR: Çocuklarının geçen yıl Rusya tatilinde çok mutlu olduklarını ifade eden Esad, bu nedenle çocuklarının orada olmasını istediği öğrenildi. Suriye'de meşruiyeti kalmamış eli kanlı lider Esad, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu. (Kaynak: Türkiye gazetesi)
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