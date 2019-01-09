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Esad rejiminden PKK itirafı! Türkiye'ye karşı...

SURİYE 'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Esad-PKK işbirliğini itiraf eden bir açıklama yaptı. İngiliz haber ajansı Reuters, Beşar Esad rejiminin PKK PKK/YPG'yle temasa geçtiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 16:40 - Güncelleme: 09-01-2019 16:40

İngiliz haber ajansı Reuters, Beşar Esad rejiminin, Türkiye'nin müdahalesine karşı Kürt gruplarla (PKK/YPG) temasa geçtiğini duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Esad-PKK işbirliğini itiraf eden bir açıklama yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın son dakika koduyla duyurduğu açıklamada Mikdad, "Türkiye'nin müdahalesine karşı Kürt gruplarla (PKK/YPG) temasa geçtik" dedi.

RUSYA PKK/YPG İLE DEVRİYE ATTI: Bu açıklamaların yaşandığı saatlerde Rus askerleri, PKK/YPG ile ortak devriye gerçekleştirdi. Rusya dün yine Münbiç'te devriye atmıştı.

Bugün bölgede tekrar devriyeye çıkan Ruslar, bu sefer yanlarına PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) aldı. SDG, ABD'nin PKK/YPG'nin adını değiştirip örgüte desteğini meşrulaştırmak için verdiği isim olarak biliniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 09 Ocak 2019 19:21 Hiçbiri Türkiye'nin güçlenmesini istemiyor, bizden korkuyorlar. Taa Çin'den ses geliyor. Türkiye'nin şaşırtıcı bir şekilde güçlenmesi birilerini endişelendiriyor. Panik halinde ne yapacaklarını bilemez haldeler. Her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız. Çünkü, niyetleri çok açık.

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