Esad rejimi Türkiye'yi tehdit etti! 'Bütün toprakları alacağız'

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Suriye hükümetinin İdlib dahil Türkiye'nin 'işgalindeki' tüm toprakları geri alma hakkına sahip olduğunu iddia etti.
Caferi, "Bu konuda hiçbir taviz söz konusu olamaz. Çatışmasızlık bölgelerinin yürürlükte kalma döneminin sınırı var. Suriye hükümeti olmadan bu süre uzatılamaz. Türkiye'nin işgal ettiği tüm toprakları geri almak Suriye halkının meşru hakkı" dedi.
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