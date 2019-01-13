  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Esad rejimi İdlib'e saldırdı: Ölü ve yaralılar var!

Esad rejimi İdlib'e saldırdı: Ölü ve yaralılar var!

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bölgelere saldırı düzenlemeye devam ediyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 13-01-2019 21:59 - Güncelleme: 13-01-2019 21:59

Suriye'de Beşşar Esad rejimi güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere topçu atışıyla saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine, Kefer Zita ve Morik ilçesine İdlib'in güney batısında Cercenaz, Han Şeyhun ilçesine Temaniye beldesine, Cisir Eş Şuğur'a bağlı Merend ve Naciye köylerine top ve roket saldırısı yaptı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib'in farklı noktalarına çok sayıda top atışı düzenlediğini söyledi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yusuf, "İdlib'in güneybatısında yer alan Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Naciye ve Marand köylerine düzenlenen saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı" dedi.

Yusuf, yaralıların çevredeki hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) geçen ay yayımladığı raporunda, İdlib'de Esad rejimi güçlerinin Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadarki dönemde düzenlediği saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Esad rejimi İdlib'e saldırdı: Ölü ve yaralılar var! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro