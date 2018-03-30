Esad bunu söyledi mi Erdoğan'ı...

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında, Genelkurmay eski istihbarat başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’le görüşmesini aktardı. “Suriye'deki gelişmeleri yakından izleyen Genelkurmay eski istihbarat başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ile konuşurken de çok önemli haberlere ulaştım” diyen Takan şöyle devam etti:

HÜKÜMETE BAĞLI BASINA SÖYLEMİŞ: “Pekin, ‘Esad, 2 hafta önce kendi adamlarını toparlıyor. Soru soruyorlar; 'Türkiye ile bir araya gelir misiniz tekrar görüşmek için' diyorlar. 'Suriye'nin menfaatine olacaksa Erdoğan'ı kucaklarım' diyor.’

İsmail Hakkı Pekin'e ‘biz bunu Türkiye'de hiç duymadık’ diyince açıklamalarına şöyle devam etti; ‘Yani şöyle; bütün basın mensuplarını toplamış, yabancı basın mensupları dahil yarım saatlik bir konuşma yapmış. Ondan sonra çıkıyor herkes dışarıya sadece hükümete bağlı basın kalıyor. Onlara diyor ki, 'siz yanlış haberler yapıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz özellikle düşman olarak Türkiye ile İsrail'i aynı kefeye koyuyorsunuz. Türkiye ile İsrail aynı kefeye konulacak ülkeler değil. Dost olarak İran ile Rusya'yı aynı kefeye koyuyorsunuz. İran bize verdiği hiçbir şeyin parasını almıyor. Rusya, verdiği her şeyin parasını alıyor.' Buna benzer konuşmalar yapıyor. Bu arada birisi bir soru soruyor, o toplantıya giren birisi ile görüştüm. 'Türkiye ile iş birliğine ne diyorsunuz' diyor. 'Eğer, Türkiye ile iş birliği olacaksa Erdoğan'ı kucaklarım' diyor. Böyle bir istekleri var.”