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Esad bunu söyledi mi Erdoğan'ı...

Esad bunu söyledi mi Erdoğan'ı...

Genelkurmay eski istihbarat başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Suriye lideri Beşar Esad’ın 'Erdoğan'ı kucaklarım' dediğini iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 09:56 - Güncelleme: 30-03-2018 09:56

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında, Genelkurmay eski istihbarat başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’le görüşmesini aktardı. “Suriye'deki gelişmeleri yakından izleyen Genelkurmay eski istihbarat başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ile konuşurken de çok önemli haberlere ulaştım” diyen Takan şöyle devam etti:

HÜKÜMETE BAĞLI BASINA SÖYLEMİŞ: “Pekin, ‘Esad, 2 hafta önce kendi adamlarını toparlıyor. Soru soruyorlar; 'Türkiye ile bir araya gelir misiniz tekrar görüşmek için' diyorlar. 'Suriye'nin menfaatine olacaksa Erdoğan'ı kucaklarım' diyor.’

İsmail Hakkı Pekin'e ‘biz bunu Türkiye'de hiç duymadık’ diyince açıklamalarına şöyle devam etti; ‘Yani şöyle; bütün basın mensuplarını toplamış, yabancı basın mensupları dahil yarım saatlik bir konuşma yapmış. Ondan sonra çıkıyor herkes dışarıya sadece hükümete bağlı basın kalıyor. Onlara diyor ki, 'siz yanlış haberler yapıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz özellikle düşman olarak Türkiye ile İsrail'i aynı kefeye koyuyorsunuz. Türkiye ile İsrail aynı kefeye konulacak ülkeler değil. Dost olarak İran ile Rusya'yı aynı kefeye koyuyorsunuz. İran bize verdiği hiçbir şeyin parasını almıyor. Rusya, verdiği her şeyin parasını alıyor.' Buna benzer konuşmalar yapıyor. Bu arada birisi bir soru soruyor, o toplantıya giren birisi ile görüştüm. 'Türkiye ile iş birliğine ne diyorsunuz' diyor. 'Eğer, Türkiye ile iş birliği olacaksa Erdoğan'ı kucaklarım' diyor. Böyle bir istekleri var.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • F.U 30 Mart 2018 10:24 Oda olmaz abi işte böyle haberlerin niye yapıldığını çook iyi biliyoruz biz, aman Esad katiliyle Erdoğanı yan yana nasıl getirip Erdoğana güya yine ters siyaset oynuna sokmaya çalışacaksınız ama yemez gülüm artık o katil ya koltuğunu bırakıp suriyeyi asli unsurlarına teslim edecek ve girdiği kanların hesabını verecek yada biz şama kadar yürüyüp katili biz alacağız ve katlettiklerine teslim edeceğiz artık onlar bilecek ne yapcaklarını 40 katırmı olur, 40 satırmı...!!!

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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