Erzurumspor'da Özer Hurmacı ile yollar ayrıldı

Mehmet Özdilek, önceki gün kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında Hurmacı'nın cuma günü Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayacağını açıklamıştı. Bugün de mavi-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özer Hurmacı'nın kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

BB Erzurumspor, takım kaptanı Erhan Çelenk'in sözleşmesini de bir süre önce karşılıklı olarak feshetmişti.