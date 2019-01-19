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Erzurumspor ligin 2. yarısına kötü başladı

Erzurumspor ligin 2. yarısına kötü başladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Atiker Konyaspor'a 2-1 yenilerek taraftarlarını üzdü.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2019 16:13 - Güncelleme: 19-01-2019 16:13

Spor Toto Süper Lig’in 18'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Atiker Konyaspor’u konuk etti. Sıfırın altında 10 derecede oynanan maçın başında mavi-beyazlı taraftarların hazırladıkları koreografi büyük ilgi gördü. Bar müziğiyle teknik direktör Mehmet Özdilek ve taraftar grubunun posteri açıldı. Maçın ilk yarısında güney kale arkasındaki taraftarlar, "Donuyoruz başkan" diye slogan attı. Buz gibi havada oynanan maçı A.Konyaspor, 2-1 kazandı.

2'nci dakikada rakip defansın arkasına sarkan Taylan, aşırma bir vuruşla kaleci Serkan'ı geçmek istedi. Serkan, meşin yuvarlağı son anda yakaladı.

4'üncü dakikada sağ kanattan A.Konyaspor cezaalanına giren Emrah, defansı geçtikten sonra sert vurdu, top az farkla auta gitti.

30'uncu dakikada Özer’in sert şutunda Sunu topa dokunarak kaleye gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

40'ıncı dakikada ani gelişen A.Konyaspor atağında Ömer Ali'nin şutuna son anda Egemen ayak koyarak kornere gönderdi.

44'üncü dakikada Ömer Ali'nin pasıyla BB.Erzurumspor cezaalanına giren Adis Jahovic'in şutu kaleci Sehic'e çarparak kornere gitti. Korner atışından sonuç çıkmadı.

45'inci dakikada BB. Erzurumspor defansının arkasına sarkan Ömer Ali, A.Konyaspor'u öne geçiren golü attı: 0-1.

58'inci dakikada A.Konyasor'dan Ömer Ali'nin kullandığı korner atışında topu BB. Erzurumsporlu oyuncular ıska geçince Volkan, takımının ikinci golünü attı: 0-2.

59'uncu dakikada cezasahası içinde topla buluşan Rashad Muhammed, müsait durumdaki Taylan'ı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

84'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Rashad Muhamed'in kaleye giden şutunu defans son anda kornere çeldi.

Maçın sonunda 4 dakika uzatma veren hakem Ali Palabıyık, A.Konyaspor cezaalanında yaşanan karmaşa üzerine VAR'a gitti. BB. Erzurumspor, penaltı beklerken hakem autu gösterdi.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Serkan Olguncan (xx), Mehmet Cem Satman (x)

BB.ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Egemen (xx) (Dk.81. Tolga (x), Leo (xxx), Sunu (xx), Taylan (xxx), Özer (x) (Dk.46. Rashad Muhammed (xx), Emrah (xx), Auremir (x), İbrahim (xx), Lokman (xx), Scuk (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxx)- Volkan (xxx), Ali (xx), Ömer Ali (xxxx), Marko Jevtovic (xx), Adis Jahovic (xx) (Dk.72 Yatabare (x), Traore (xx) (Dk.72 Milosevic (x), Fofana (xxx) (Dk.84 Diagne (x), Leonard Zuta (xx), Opanasenko (xx), Petar Filipolvic (xx)

SARI KART: Rashad Muhammed, İbrahim, Lokman (B.B. ERZURUMSPOR) - Marko Jevtovic, Fofana, Ömer Ali, Traore (ATİKER KONYASPOR)

GOLLER: Dk.59. Taylan (B.B. ERZURUMSPOR) - Dk.45 Ömer Ali, Dk.58 Volkan (ATİKER KONYASPOR)

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Kaynak : DHA

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