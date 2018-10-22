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Erzurum'da trafik magandası dehşet saçtı!

Erzurum'da trafik magandası dehşet saçtı!

ERZURUM'da trafik magandası, kaldırımdaki yayayı ezip kaçtı, onlarca çocuk ezilmekten son anda kurtuldu.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 07:29 - Güncelleme: 22-10-2018 07:29

Erzurum’da trafik magandası kaldırımda duran vatandaşın üzerinden geçip bir süre kaçtıktan sonra aracı terk etti. Kaldırımdaki 10’a yakın çocuk ise ezilmekten son anda kurtuldu.

Erzurum’un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hızla gelen 49 plakalı bir otomobil kaldırımda bulunan yayaların üzerine aracı sürdü.

YAYALARI EZİP KAÇTI
Kaldırımda bulunan bir kişiye çarpıp ezen otomobil daha sonra iş yerlerinin camlarını da kırarak kaçtı. Bu sırada kaldırımda bulunan çocuklar son anda ezilmekten kurtuldu.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Kaçan otomobilin lastik izlerini süren Asayiş Şubesi ekipleri aracı yaklaşık 1 kilometre ileride bir apartmanın yan tarafında terk halde buldular.

PLAKA BİLGİSİNDEN YAKALANDI
Aracın lastiğinin kesilerek canta indiği ve camlarının kırık olduğu görüldü. Plaka bilgisinden çalışma yapan polis ekiplerinin şüpheli şahsı daha sonra yakaladıkları öğrenildi.

YARALI TEDAVİ ALTINDA
Öte yandan otomobilin çarptığı ve acı içerisinde yerde kıvranan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak : İHA

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