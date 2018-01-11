Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Erzurum, Kars ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyLe bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

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Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, karla kaplanan ağaçların önünde fotoğraf çektirdi, çocuklar kent meydanında eğlenceli anlar geçirdi.

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Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Trafikte seyreden araçlar yağış ve buzlanma nedeniyle güçlükle ilerledi. Yayalar ise kayganlaşan zeminde yürümekte zorluk çekti. Öte yandan, belediye ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

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Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Kars'ta da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Kars-Digor karayolunda zaman zaman aksamalar meydana gelirken kent merkezinde de Mihralibey Köprüsü'nde bazı araçlar yolda kaldı.

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