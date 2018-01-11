Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Trafikte seyreden araçlar yağış ve buzlanma nedeniyle güçlükle ilerledi. Yayalar ise kayganlaşan zeminde yürümekte zorluk çekti. Öte yandan, belediye ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.