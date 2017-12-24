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Erzurum hava durumu okulları tatil olacak mı kar kapıda

Erzurum hava durumu okulları tatil olacak mı kar kapıda

ERZURUM hava durumu tahmininde 24 Aralık 2017 pazar günü için kar yağışı uyarısı var. Meteoroloji 30 şehirde kar alarmı verdi. Kar tatili için gözler bu illerin valiliğine döndü. 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı Erzurum'daki kar yağışının durumuna bağlı.

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 05:45 - Güncelleme: 24-12-2017 05:45

Erzurum'da beklenen kar yağışı 24 Aralık pazar günü geliyor. Meteorolojinin sitesinden yayınladığı 5 günlük Erzurum hava durumu tahminine göre kar yağışı özellikle pazar günü kuvvetli olacak. Yeni haftada ise kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakacak.

Meteoroloji yayınladığı son hava durumu raporunda 23 Aralık cumartesi günü 17 ilde etkili olan kar yağışının 24 Aralık pazar günü etkisini artıracağı bilgisi bulunuyor. Kuvvetli kar yağışından etkilenecek iller listesi hayli kabarık. 30 ili vuracak olan kar yağışının 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil edilmesine sebep olabileceği bildiriliyor. Kar yağışının durumuna göre pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna illerin valiliği karar verecek.

Erzurum Valiliği pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak. Erzurum için meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

Kar yağışı 24 Aralık 2017 pazar günü de yurdun büyük bir bölümünü kaplayacak ve 32 ilde kuvvetli şekilde etkili olacak. Pazar günü kar beklenen 32 il de şunlar: Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Bursa, Sakarya, Düzce, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Muş.

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