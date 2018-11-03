Eryaman Stadı Ankaragücü-Beşiktaş maçına yetişiyor

Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maça kadar bitirilmesine çalışılıyor.
Stat yetkililerinden alınan bilgiye göre, stadın inşaatını üstlenen Söğüt İnşaat firması kendi üzerine düşen sorumlulukları bu tarihe kadar bitirecek.
ZEMİNE ÇİM SERİLDİ
Statta tribünlerin üst bölümlerinde koltukların takılması sürerken, zemine çim serildi. Hibrit çimin gelecek hafta içinde çakılması planlanırken, 51 adet locanın da belirtilen tarihe kadar bitirileceği bildirildi.
22 BİN KAPASAİTELİ
22 bin kapasiteli stadın tribünlerinin büyük bir bölümü ise kapatıldı.
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