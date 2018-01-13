Ertuğrul'un saçları uzadı dedi öyle bir yorum yaptı ki... Bomba paylaşım!

TÜRKİYE'den en çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden biri de Twitter. Her hafta Twitter'da binlerce komik tweet atılıyor. Hem gündemi ele alan hem de dizileri alan tweetler bir anda etkileşim alıyorlar. Sizler için bu haftanın en çok güldüren tweetlerini derledik. Aynı zamanda binlerce beğeni ve paylaşım alan tweetlere gelin hep birlikte bakalım. İşte haftanın en komik tweetleri. Twitter

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TÜRKİYE'den en çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden biri de Twitter. Her hafta Twitter'da binlerce komik tweet atılıyor. Hem gündemi ele alan hem de dizileri alan tweetler bir anda etkileşim alıyorlar. Sizler için bu haftanın en çok güldüren tweetlerini derledik. Aynı zamanda binlerce beğeni ve paylaşım alan tweetlere gelin hep birlikte bakalım. İşte haftanın en komik tweetleri. Twitter

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Google Plus

2 15

TÜRKİYE'den en çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden biri de Twitter. Her hafta Twitter'da binlerce komik tweet atılıyor. Hem gündemi ele alan hem de dizileri alan tweetler bir anda etkileşim alıyorlar. Sizler için bu haftanın en çok güldüren tweetlerini derledik. Aynı zamanda binlerce beğeni ve paylaşım alan tweetlere gelin hep birlikte bakalım. İşte haftanın en komik tweetleri. Twitter

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