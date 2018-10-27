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Ertuğrul Şakar kimdir Nöbet dizisinden çıkarıldı mı

Ertuğrul Şakar kimdir Nöbet dizisinden çıkarıldı mı

Ertuğrul Şakar'ın Show TV'de ekrana gelmeye hazırlanan Nöbet dizisinden çıkarıldığı öğrenildi. Peki Ertuğrul Şakar kimdir nereli kaç yaşında? Ertuğrul Şakar daha önce hangi projelerde yer aldı. İşte ünlü oyuncuya dair merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 10:52 - Güncelleme: 27-10-2018 10:52

Show TV'de ekrana gelecek olan Pana Film imzalı Nöbet dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken diziyle ilgili dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor. Merakla beklenen Jandarma dizisinin kadrosunda çekimler başlamadan peş peşe değişiklikler yapıldı.

Dizide Jandarma Üstçavuş Vedat Leblebici rolünü canlandıracağı açıklanan Ertuğrul Şakar'la yollar ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde de Jandarma Yüzbaşı Murat Soylu'yu canlandırmaya hazırlanan Cahit Kayaoğlu ve yönetmen Selahattin Sancaklı ekipten ayrılmıştı.

ERTUĞRUL ŞAKAR KİMDİR? 1977 yılında Çeçen kökenli bir ailenin çocuğu olarak Sivas'ta dünyaya gelen Ertuğrul Şakar ilkokulu ve ortaokulu Sivas´ta tamamladıktan sonra Eskişehir demir yolu meslek lisesinden ve Hacettepe Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Çeşitli dizi, sinema ve reklam filmlerinde rol alan Şakar oyunculuk hayatının yanı sıra Hacettepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak diksiyon ve tiyatro dersleri vermektedir.

Şakar 2010 yılında yayına başlıyan ve askerlerin terörle mücadelesini anlatan Şefkat Tepe dizisinde oynamaktadır. Şakar dizide canlandırdığı sert mizaçlı astsubay Kordon Celil´in aksiyon sahneleri ile çok kısa zamanda her yaşta izleyicinin beğenisini kazanmıştır.

Köprüden akıntılı ve hızla akan bir suya atlamak ya da binalardan iple inmek gibi sahneler oyuncuya izleyiciler arasında ve daha sonra dizi ekranında efsane lakabını kazandırmıştır.

Şakar Şefkat Tepe dizisinin yanı sıra Seyfi rolüyle Eyvah Halam dizisinde, Naci rolüyle Dördüncü Osman (3. bölüm) dizisinde, Tombala isimli sinema filminde, çeşitli reklam filmlerinde ve kısa metrajlı filmlerde rol almıştır.

Show TV'nin Nöbet dizisinde bir şok daha Necati Şaşmaz da oynuyorduShow TV'nin Nöbet dizisinde bir şok daha Necati Şaşmaz da oynuyorduShow TV'nin Nöbet dizisinde bir şok daha Necati Şaşmaz da oynuyorduShow TV'nin Nöbet dizisinde bir şok daha Necati Şaşmaz da oynuyorduHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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