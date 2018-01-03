Ertuğrul Özkök'ten Süleyman Özışık'a Menderes yanıtı

Süleyman Özışık dünkü yazısında "Ertuğrul Özkök'ü Adnan Menderes dönemini överken görmek şaşırtıcı, madem iyi adamdı o zaman bu adamı niye astınız?" sorusunu yöneltmişti.

Ertuğrul Özkök bugün hem Süleyman Özışık'a hem de Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya yanıtlar verdi. İşte Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısından bir bölüm:

"Hoppala kırık ayakla bir de bu çıktı başıma. “Öyleyse Adnan Menderes’i niye astırdınız...” Yani Adnan Menderes’i ben astırmışım iyi mi... Geçen pazar yazdım ya “Menderes zamanında İstanbul’da yılbaşı böyle güzel kutlanıyordu” diye...

Süleyman Özışık benim geçmiş yazılarıma bakmış... Ben bir kere bile Adnan Menderes’i savunan bir yazı yazmamışım. Bak kardeşim. Bin kere yazdım. Televizyonlarda yüz kere söyledim.

Kardeşim ben Demokrat Partili bir ailede doğdum. Adnan Menderes’in idam edildiği gece evimizde sabaha kadar Kuran okundu. Türkiye’deki bütün kötülüklerin 27 Mayıs darbesiyle başladığını kim bilir kaç kere yazdım. Ama sen suyun başındaki kurt misali beni yemeyi kafaya koymuşsun... Eh ne yapalım... Ye bari...

NAGEHANCIĞIM ZATEN BEN DE BUNU YAZDIM: NAGEHAN Alçı da diyor ki: “Adnan Menderes ve Demokrat Parti AKP’den çok farklıydı...” Onlar laikti... İyi de seçim afişlerinde AKP kullanmadı mı Menderes ve Özal’ın fotoğraflarını... Demokrat Parti tek partiye karşı kurulmuş muhafazakâr bir partiydi... Evet AKP’den daha liberaldi... Daha laikti... Zaten ben de onu anlatmaya çalıştım..."

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