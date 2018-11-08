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Ertuğrul Özkök'ten bomba iddia! İşte Terim'in asıl amacı

Ertuğrul Özkök'ten bomba iddia! İşte Terim'in asıl amacı

Fatih Terim'in Schalke maçı sonrası yaptığı basın toplantısına değinen Ertuğrul Özkök, ''Terim'in Galatasaray camiasındaki nihai hedefi kulübün güçlü başkanı olmak" değerlendirmesinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 10:10 - Güncelleme: 08-11-2018 10:10

Devler Ligi'nde Schalke 04'e deplasmanda 2-0'lık skorla boyun eğen Galatasaray'da bir yandan Fenerbahçe derbisindeki olaylardan gelecek cezalar beklenirken, diğer yandan kulüpteki çatlaklar konuşulmaya başlandı.

Bunların ilki Cengiz’in derbi sonrasındaki açıklamalarıydı. Galatasaray Başkanı, “Dilerdim ki, 2-0’lık skor 7-0’a ulaşsın ve 6-0’ın psikozu bozulsun. Fakat 2-0’dan 2-2’ye geldi ve bir direnç gösterildi” ifadesi teknik direktör Fatih Terim’i çok kırdı.

TERİM GALATASARAY BAŞKANLIĞINA MI OYNUYOR?
Hürriyet gazetesindeki yazısında Fatih Terim'in Schalke maçı sonrası yaptığı basın toplantısına değinen Ertuğrul Özkök, "Schalke maçı bitmiş ve ben Fatih Terim’in basın toplantısını dinlerken, bir yandan da notlar alıyorum. Yaptığı konuşmayı, beden dili, figür ve sözler açısından değerlendirdiğimde çıkardığım sonuç: Terim'in Galatasaray camiasındaki nihai hedefi kulübün güçlü başkanı olmak" değerlendirmesinde bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 10:41 tam geseye yakışacak tarzda bir başkan olur. gerektiğinde adam da döver tehdit de eder sahaya da girer kebapçıya da gider başka takım oyuncularını da ayartır kısacası tam gese başkanı olacak şahıs

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