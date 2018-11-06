Ertuğrul Gazi ile Zeydan Hatun evlendi mi, Ertuğrul'in eşleri kim?

Ertuğrul Gazi kaç kere evlendi, eşleri kimdir soruları merak konusu oldu. Osmanlı Devleti'nin kurulmasında büyük önem taşıyan Ertuğrul Gazi, kaç kere evlendi, ilk eşi Halime Hatun nasıl öldü ve Ertuğrul Gazi Hamile Sultan'dan sonra tekrar evlendi mi?

ERTUĞRUL GAZİ KAÇ KERE EVLENDİ: 93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey, tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olanHalime Hatun ile evlendi. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi de aynı yıl içerisinde Hakk'a kavuştu.

Yeni sezonun ilk bölümünde diziye Hande Soral'da dahil oluyor. Soral, Zeydan Hatun karakterini canlandıracak. Diriliş'in yeni bölümünde Zeydan Hatun, Ertuğrul Gazi'nin ikinci kez neden evlenmediğini soruyor. Öte yandan Hayme Ana, Halime Sultan'ın ölümünden sonra evlenmeyi düşünmediği oğlu Ertuğral'a ikinci kez evlenmesi gerektiğini söylüyor. Yeni bölümdeki bu detay Ertuğrul Gazi'nin Zeydan Hatun ile evlenip evlenmeyeceğini merak ettirdi.

ZEYDAN HATUN KİMDİR, ERTUĞRUL'LA EVLENDİ Mİ: Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Zeydan'ın Halime Hatun'un vefatından sonra Ertuğrul Bey'in ikinci eşi olacağını işaret ediyor fakat tarihe bakıldığında Ertuğrul'un oğullarının anası Halime Hatun'un vefat ettiğinden sonra hiç evlenmediği yer alıyor. 93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olan Halime Hatun'du. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi'de aynı yıl içerisinde hakk'ın rahmetine kavuşuyor.

Ertuğrul Gazi Türbesi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunmaktadır. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmed tarafından türbe haline getirilmiştir. Sultan III. Mustafa zamanında 1757’de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapıldığı hali değişmiştir. 1886 yılında II. Abdülhamid tarafından yeniden onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir.

HANDE SORAL KİMDİR: Diriliş Ertuğrul dizisinde Zeydan karekterini canlandıracak olan Hande Soral, 1987 Bursa İnegöl doğumludur. Komedi Dükkanı'nda bir bölümde sahneye merhaba diyen Hande Soral, 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar adlı televizyon dizisinde "Armağan Gezici" karakterini oynadı.Hande Soral, 2010'da Gecekondu, 2011'de Bir Günah Gibi, 2012-2013'te Alev Alev, 2013'de Fatih, 2014'te Çalıkuşu, 2014'te Yılanların Öcü, 2014'te Birleşen Gönüller, 2016'da Kalbim Yangın Yeri ve 2017'de Evlat Kokusu gibi yapımlarda çeşitli karekteri canlandırdı. Kız kardeşi de Bensu Soral'dır.