Ertuğrul Gazi eşleri kimdir kaç kere evlendi 2. karısı kim?

Ertuğrul Gazi kaç kere evlendi, eşleri kimdir soruları merak konusu oldu. Osmanlı Devleti'nin kurulmasında büyük önem taşıyan Ertuğrul Gazi, kaç kere evlendi, ilk eşi Halime Hatun nasıl öldü ve Ertuğrul Gazi Hamile Sultan'dan sonra tekrar evlendi mi?

ERTUĞRUL GAZİ KAÇ KERE EVLENDİ: 93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey, tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olanHalime Hatun ile evlendi. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi de aynı yıl içerisinde Hakk'a kavuştu.

HALİME HATUN KİMDİR: Osmanlı Beyliği’ni kuran Osman Bey’in annesi ve Ertuğrul Gazi’nin eşi konumunda bulunanHalime Hatun hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da 1281 tarihinde hayatını kaybettiği bilinmektedir. Ölümüne kadar Ertuğrul Gazi’nin yanından bir an olsun ayrılmayan ve ona Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Gazi adında üç evlat veren hatundur. Ertuğrul Gazi ve Halime hatun bugün aynı türbede yan yana yatmaktalar. Bilecik ili Söğüt ilçesinde yer almaktadır türbeleri. Bursa Eskişehir yolu üzerinden ulaşım sağlanabilir türbelerine.

HALİME HATUN'UN KABRİNİN BULUNDUĞU ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ NEREDEDİR: Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan türbesidir. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir. Sultan III. Mustafa zamanında 1757'de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılıştaki hali değişmiştir. 1886 yılında II. Abdülhamit tarafından yeniden onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir. Ertuğrul Gazi Türbesi altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü olup, dikdörtgen bir girişten sonra içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin yanlarında ikişer pencere bulunmaktadır. Türbenin duvarları bir sıra taş ve iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın bulunduğu türbenin içindeki batı ve güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencereler açılmıştır.