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Ertesi gün hapı ile doğum kontrol hapı arasındaki fark nedir?

Ertesi gün hapı ile doğum kontrol hapı arasındaki fark nedir?

Doğum kontrol Hapları hamile kalmayı önlemek ya da bu olasılığı en aza indirmek için kadınlar tarafından kullanılır. DoğDoğum Kontrol Hapları ile Ertesi Günü Hapları Farklarıum kontrol hapları ertesi günü hapları ile karıştırılmamalıdır. Doğum kontrol hapı doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Eczacı Ezgi Koçak cevapla.tv'ye yanıtladı.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 14:14 - Güncelleme: 03-10-2018 02:00

Oral kontraseptifler içerdikleri östrojen ve progesteron hormonları sayesinde ovulasyon sürecini geçiçi olarak durdurarak doğum kontrolü sağlayan ilaçlar olup, halk arasında ertesi gün hapı diye bilinen ilaçlar ise vücutta progestronun etkinliğini değiştirerek işlev gösteren sık uygulanması tavsiye edilmeyen gebelikten korunmak amacıyla başvurulan acil durum ilaçlarıdır. Ertesi gün hapları asla gebelikten uzun vadeli ve planlı bir korunma yöntemi değildir.

Doğum kontrol hapları adı üzerinde planlı bir doğum kontrol yöntemi olup gebelikten koruma oranı yüksek bir yöntemdir. Bu grup ilaçlar, başladığınız ilk günden itibaren 3 hafta süresince mümkünse hergün aynı saatlerde bol su ile alınan ve bir hafta yani 7 gün ara verilmesi gereken ilaçlardır. Ertesi gün hapları ise tek doz halinde ilişkiden sonra mümkün olan en kısa sürede alınması gereken ve max 120 saate kadar başvurulacak bir yöntemdir. İlacın başarısı ilişkiden ne kadar süre sonra ilacı aldığınızla ilişkilidir. Doğru olan düzenli ve planlı bir doğum kontrol yöntemine hekiminiz ve partnerinizle birlikte karar vermenizdir.

Kaynak: cevapla.tv

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