Ersun Yanal'ın gözünden düştü! Yıldız isim kiralanıyor

Ara transfer döneminde kadrosunu Sadık Çiftpınar ve Moses ile güçlendiren Fenerbahçe, yabancı kontenjanı için takımda yer açmak için Diego Reyes'i İspanya'ya Real Betis'e kiralama kararı aldı.
Sezon başında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Diego Reyes, Ersun Yanal'ın gözünden düştü.
TRANSFERİ AN MESELESİ
İlk 11'de forma şansı bulamayan Diego Reyes'in menajeri Real Betis ile bir başka İspanyol takımı ile görüşme halinde. Transferin birkaç saat içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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