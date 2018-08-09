Ersun Yanal'ın eşi İren Ağan kimdir? İlk karı Şenay Yanal'ı çıldırtmıştı

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğü döneminde ismi yasak aşk iddialarına karışmış ve büyük aşkı İren Ağan ile o dönemde tanışmıştı. Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan İren Ağan'ın peşinden uzun süre koşan Ersun Yanal, sonunda onu muradına ermişti.

Ersun Yanal'ın karısı İren Ağan kimdir? : Ersun Yanal'ın genç eşi İren Ağan 31 yaşında. Mimar olan İren Ağan, Bodrum'un CHP'li eski belediye Başkanı Mazlum Ağan'ın kızı.

Ersun Yanal ile İren Ağan'ın aşkı 2 yılın sonunda nikah masasında bitmişti. Ersun Yanal karısından boşanma sürecinde İren Ağan ile sık sık magazin medyasına konu olmuştu. İlk eşine yüklü tazminat ödeyerek boşanan Ersun Yanal, İren Ağan ile sade bir törenle evlenmişti.

İren Ağan'ın babası Mazlum Ağan, kızının Ersun Yanal ile olan evliliği için "Kızımızın mutluluğundan başka ne isteyebiliriz ki, onlar mutlu olsunlar biz de mutlu oluruz" demişti.

Ersun Yanal'ın ilk eşi dava açmıştı: Ersun Yanal'ın ilk karısı Şenal Yanal eşinin ikinci bahar aşkına hayli sert tepki vermişti. Boşanma sürecinde Şenay Yanal, 2 çocuğunun babası olan Ersun Yanal’dan 10 milyonu maddi, 10 milyonu manevi olmak üzere 20 milyon lira tazminat ile 150 bin lira aylık tedbir nafakası istemişti. Ersun Yanal ile Şenay Yanal 1987’de Denizli’de evlenmişti.

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