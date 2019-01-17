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Ersun Yanal'dan izin çıkmadı: Gitme burada kal

Ersun Yanal'dan izin çıkmadı: Gitme burada kal

Fenerbahçe’nin hocası Ersun Yanal, Barça ve Rangers’in listesine giren 34 yaşındaki Slovak stoperin satışını, “Ona ihtiyacım var” diyerek veto etti.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 09:47 - Güncelleme: 17-01-2019 09:47

Sezon başında Guiliano, Fernandao, Josef de Souza gibi önemli oyuncularını sattıktan sonra tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe’de Martin Skrtel’in ayrılmasına vize çıkmadı.

Cocu ve Koeman’ın ayrılmasından sonra takımın başına geçen Ersun Yanal, transferde adı İspanyol devi Barcelona’nın yanı sıra İskoç temsilcisi Rangers’le geçen 34 yaşındaki Slovak stoperin satılıp satılmaması konusunda “Ona ikinci yarıda ihtiyacım var. Kesinlikle kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
Fenerbahçe’nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel’le sözleşme uzatacağı öğrenildi. Ali Koç, dün camiaya sesleniş konuşmasında Skrtel ile sezon sonunda masaya oturacaklarını söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ocak 2019 10:08 Bu enkazi kaldiracak kimse yok fb daha 2-3 sene kendine gelemez.

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