Ersun Yanal kararı verildi! İşte Ali Koç'tan bomba formül

PERFORMANSA GÖRE HAREKET EDİLECEK: Bir süre Erwin Koeman ile devam etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, takımın göstereceği performansa göre sezonu bu hocayla da tamamlayabilir. Olumsuz bir durum olursa ilerleyen haftalarda yeni bir çözüm düşünülecek. Ancak ağır basan düşünce; şu aşamada bir teknik adamla uzun vadeli sözleşme yapmamak.