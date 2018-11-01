Ersun Yanal kararı verildi! İşte Ali Koç'tan bomba formül

Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de, teknik direktörlük konusunda yönetim kurulunun düşünceleri yavaş yavaş netleşiyor. Bu konuda birçok alternatif üreten sarı lacivertlilerde gündeme gelen formüllerden biri G.Saray’ın 2016’da uyguladığı Riekerink modeli.
ÖNCE GEÇİCİ SONRA KALICI: Dönemin sarı kırmızılı yönetimi, esasında altyapı için getirdiği Hollandalı antrenörü, önce ‘geçici’ olarak teknik direktörlük koltuğuna oturtmuş, daha sonra takımın başarılı sonuçlar alması ve camianın da kabul etmesi üzerine ‘kalıcı’ olarak sözleşme imzalamıştı.
PERFORMANSA GÖRE HAREKET EDİLECEK: Bir süre Erwin Koeman ile devam etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, takımın göstereceği performansa göre sezonu bu hocayla da tamamlayabilir. Olumsuz bir durum olursa ilerleyen haftalarda yeni bir çözüm düşünülecek. Ancak ağır basan düşünce; şu aşamada bir teknik adamla uzun vadeli sözleşme yapmamak.
TECRÜBESİ VAR: Fenerbahçe yönetimini bu formüle yönelten en önemli sebep 57 yaşındaki Koeman’ın daha önce Hollanda’da RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Eindhoven, FC Utrecht kulüpleri ile Macaristan Milli Takımı’nda teknik direktörlük yapmış olması.
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